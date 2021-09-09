促轉會日前提出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除已故前總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。對此，總統府持開放態度，強調相關討論正進行中。此一發展方向，似已決定了中正紀念堂未來的命運。然而，民進黨政府的作法，勢將更加撕裂族群和諧，製造社會對立，難道這是蔡政府和全民所樂見的嗎？

自民進黨從阿扁總統首度執政後，由於所採行的各種政策紛紛背離中華民國，致使許多退伍將官起而反對民進黨政府，甚至參加中共所舉辦的「紀念孫中山先生誕辰150週年大會」，引發敵我不分的爭議。有些退將甚至私下還有「寧願讓中共統治，不願讓民進黨掌權」的想法。筆者認為冰凍三尺非一日之寒，會造成今天這樣的局面，是有諸多原因的，僅簡單歸納以下幾點：

一、數典忘祖：眾所皆知，生活在台澎金馬的人民，除原住民以外，其祖先無一不是從17世紀開始逐漸由中國大陸渡海移民來台。我們從家裡的堂號、族譜及先人墓碑上的地名，即可知道吾人是來自何方。我們雖自稱是台灣人，但也都是中國人。然而民進黨卻不承認自己是中國人，執政後也不願使用中華民國號，蔡英文甚至以「這個國家」取而代之。此一既忘本又對本國歷史無知的作法，實令人感嘆與不齒。

二、製造對立：煽動「外省人剝奪本省人」，是民進黨最早期製造仇恨與對立的伎倆。因此，「外省豬」、「趕走外省狗」等論調讓本省人心中開始蓄積仇恨。即使執政以後，阿扁總統將對他有意見的人都打成親中、統派、賣台，甚至說出「太平洋又沒加蓋，覺得中國好就游過去」的荒謬言詞。如今此一惡劣行徑並未稍減，製造仇恨與兩岸對立，已成為民進黨選舉的法寶。

三、忘恩負義：中華民國政府自大陸撤退來台時，早期的戒嚴與威權統治有其時代背景因素，也確保了台灣的安全與經濟快速發展。再說，先總統蔣介石是國民革命軍之父，黃埔軍校第一任校長，受到退將的緬懷和尊敬。就連許多日本人都崇敬老蔣總統，甚至在愛知縣幸田町設有「中正神社」，在入口處高掛「永懷蔣公」牌匾。現在老蔣總統卻被民進黨政府視為罪人，棄之如敝履，還要拆掉紀念他的場所，如此讓退將情何以堪？

四、製造爭端：雖然「軍人的事業在戰場」，但最不願意看到戰爭的也是軍人，因為他們知道戰爭的殘酷與可怕。近年來蔡政府一意孤行，為了自身政治利益，將國民黨執政時所建立的兩岸和諧關係弄得緊張危險，此情乃是曾經上過戰場的老將們極不願看到的事。尤其是兩岸一旦兵戎相見，中國人自相殘殺，中華民族的毀滅，更是他們憂心不已的結局。

五、濫砍年金：軍人的退休金是過去軍人待遇微薄，長期在軍中保家衛國，疏於對家人照顧的一種補償和照顧。然而，民進黨執政後，眼看軍公教警退休人員是極少數族群，沒有多少選票，於是狂砍彼等退休金，而這些卻是政府過去的承諾。如果說國家財政吃緊、經費不足，全民都願共體時艱，相信軍公教警也都願意配合；但蔡政府在軍購、風電、太陽能等多方面大量的金錢支出甚至浪費，讓這些退休人員難以口服心服。

其實不僅是早期的退將和退伍軍人，許多在民進黨政府之下晉升將官的軍人，退伍之後都紛紛加入退伍軍人團體，如中央軍事校友會等，一起從事反對民進黨政府的活動，蔡政府真的要仔細思考問題的所在。

在歷次中央與地方選舉中，分化族群和製造對立已成為民進黨必備的工具，而且屢試不爽。「中正紀念堂改制」勢將持續地製造族群仇恨、增加社會對立。令人不解及痛心的是，這與蔡英文一再強調要促進社會和諧、加強全民團結完全是背道而馳。

（作者為大學英文講師）

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