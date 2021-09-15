國民黨黨主席選舉，朱立倫、江啟臣與張亞中都主張要延續「連胡五項願景」，而其中最敏感的就是「促進終止敵對狀態，達成和平協議」。只是朱立倫、江啟臣既然宣示要走「親美」路線，這與「兩岸和平協議」不是矛盾的嗎？

不論是從國際框架，還是台灣社會的民意結構，兩岸要談成和平協議，至少需要美國的「不反對」；就如同2010年兩岸簽署ECFA前夕，AIT公開表態「ECFA是對美國企業有利的協定」，讓當時的馬政府吃下定心丸，也使得民進黨的杯葛，難以著力。

同樣的，如果國民黨執政，與對岸開啟談判「和平協議」，一定會被民進黨說成「出賣台灣」，屆時如何讓美國認知到「兩岸和平符合自己的利益」，將是克服阻力的關鍵之一。

或許有人懷疑，美國真的希望看到「兩岸和平」嗎？還是美國希望的，是一個持續對抗、衝突的兩岸，才能以「仲裁者」與「保護者」的身分，從中獲利？

衝突的兩岸，對美國是有利益，但也有危險。在阿富汗撤軍之後，拜登已不能再給外界「放棄台灣」的印象；但卻也因為台灣（跟許多其他議題）卡在中間，拜登希望與北京合作的許多議題，例如氣候變遷，因此觸礁。地球是大家的，北京不配合減少碳排放量，美國自己做再好也是白搭；但氣候變遷畢竟是後代子孫的事，拜登若再對北京讓步，當下的政治能量就會消耗殆盡，一事無成。

簡言之，拜登在「裡子上」，是需要中國的合作，但是「面子」上，則不能表露出半點讓步。民進黨是巴不得中美越僵越好，而國民黨的「親美和中」，則可以幫拜登的兩難解套，讓北京、華盛頓各自有下台階。

說實在，以台灣當前的民意結構，「親美和中」也是能接受的底線了。台灣的未來，有國際政治的客觀限制，也有台灣民意的主觀框架，國民黨領導人必須在這兩者當中取得平衡，偏執一邊，都只是嘴炮。

朱立倫、江啟臣宣示親美路線，或許北京有些不是滋味，但只有親美的國民黨領導人，才有可能落實「連胡五項願景」，才能在兩岸關係發揮影響力，如同馬政府時期。

2005年的連胡五項願景，「儘速恢復兩岸談判」，馬政府時期兩岸簽了23項協議；「促進兩岸經濟全面交流」，民進黨有聽進去，對大陸出口依賴節節升高；「促進協商台灣民眾關心的參與國際活動的問題」、「建立黨對黨溝通平台」，這也都有了先例。

唯一最敏感的深水區，還是「促進終止敵對狀態，達成和平協議」，即便是在馬政府任內，也難以開展。和平協議，就如同2018年簽署的南北韓「平壤共同宣言」，雖然非常困難，可能走一步退兩步，但取法於上、得乎於中，還是會有其作用。北韓在簽署完和平協議之後，雖有點反反覆覆，但是當年追求和平的氛圍，到現在還是影響著兩韓當局。

民進黨一直質疑，即便兩岸簽署和平協議，北京也可能反悔；筆者以南北韓來舉例：只要協議是互惠的，北京就不需要反悔；就算北京如同北韓一樣反覆，最差也不過是退回到沒有簽署和平協議的原點。

這樣連胡五項願景，有什麼好擔心的呢？

（作者為政治幕僚）

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