近期陷入陷入3連敗、4連不勝、對戰樂天桃猿6連敗的富邦悍將，20日回到新莊主場推出狀元江少慶搶勝，最終兩軍大戰超過5小時，打完12局以4比4握手言和，富邦本月5場延長賽一勝難求，賽後總教練洪一中也直呼可惜，「其實我們有很多機會能贏，但很多時候都是敗在自己，這是最可惜的部分。」

江少慶前3局沒被猿隊打者敲出安打，僅對梁家榮投出保送。但比賽來到4局上，江少慶先被郭永維擊出內野安打，1出局後陳俊秀敲出三壘滾地球，沒想到昨天剛升上一軍的三壘手辛元旭卻發生失誤，猿隊靠著這個失誤一口氣攻下3分逆轉。

最終江少慶此役用115球再寫返台單場用球數新高，投6局被敲5支安打，投出5次三振、2保送，失掉4分只有1責失，退場時是敗投候選人。

9局下猿隊推出終結者豪勁上場，但富邦展開反撲，申皓瑋、戴云真接連敲安，戴培峰擊出投手前滾地球出局，但帶有1分打點，也中斷豪勁連25場出賽未失分的中職紀錄，之後李宗賢再補上追平安打，9局打完雙方戰成2比2，也讓江少慶躲過敗投。

事實上今天富邦有多次跟對手說再見，但總是差臨門一腳，本月富邦5場延長賽1勝難求，戰績3和2敗，洪總也「無解」，「我有跟選手講，如果對手打得比我們好，敗在對手手裡都沒關係，技不如人就再來練，但通常都是敗在自己手裡，這是比較麻煩的事情，可能是大家太緊張還是怎樣，緊要關頭都會產生一個奇怪的失誤，太容易丟掉分數。」

洪總繼續說：「大家第一技術比較不好，狀況來時又緊張，發揮不出來，這已經持續很長一段時間，也不知道該怎麼辦，會再跟打擊教練看怎麼去跟選手聊天，怎麼進步，其實我們有很多機會能拿下勝利，但幾乎是完全沒辦法掌握，這是可惜的部份，以後要注意、加強，但這是很久了，一再提醒選手，做不到也沒辦法。」

不過洪總也以新秀戴云真為例，期望這些新秀能透過比賽吸取經驗，「我有跟他講，好不容易有機會了，我知道最後那個緊要關頭他很緊張，一直在深呼吸，但事後你要去回想，那時候的緊張要用什麼方式讓身體放鬆，這個就是成長，不然你打完後不想，明天又出現這樣的場面你還是很緊張。你沒有去思考，你的成長速度就會變慢、甚至停滯。」