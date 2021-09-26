富邦悍將高國輝26日度過36歲生日，他每年都會用生日來檢視自己一年的表現，但他本季狀況較為低迷，他坦言今年身體感到明顯疲勞感，「看今天有沒有辦法代打開轟。」被問到今年的生日願望，他說：「希望腰圍可以小個2吋。」

高國輝過去曾2度在生日開轟的紀錄，2015年那年生日先是破中職單季開轟紀錄的34轟，最後以39轟收尾，寫下中職單季最多轟紀錄，去年生日則是在台南從施子謙手中開轟，「今年可能要看後面有沒有機會了。」

去年拿下東山再起獎，但今年高國輝狀態卻較為低迷，本季出賽64場，雖然敲出11發全壘打排名第2，打擊率僅2成42，他表示，每年都會在生日檢視自己的成績，「去年還不錯，今年就比較不理想，也不是打不到，就是擊球點掌握得不好。」

身為富邦陣中最年長的野手，高國輝也坦言明顯受到年齡帶來的挑戰，「疲勞速度愈來愈快、需要的恢復時間也愈來愈長，不像過去，睡醒後隔天就恢復了。」

被問到如何解決這個問題？高國輝笑說「無解」，只能利用泡熱水讓循環好一點、使用氣壓式按摩機舒緩腿部痠痛，「自己也沒有特別去問人，在球隊中也沒有人比我老，讓我可以請益。」

而他7歲的兒子「小布」也有寫下親筆卡片送給爸爸，高國輝說：「上面都是注音，還拼錯，他的英文比中文好，英文都沒有寫錯。」

談到今年的生日願望，高國輝一臉正經的說：「希望腰圍可以小2吋。」他解釋，因為很羨慕江少慶的身材，「我練的量不輸他、吃的也差不多，但不知道為什麼就是沒辦法代謝掉。」