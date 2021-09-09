美股走勢持續強勁，雖然聯準會（Fed）政策的不確定性、變種病毒蔓延、通膨等隱憂未解，但美股迄今仍不見動盪，依舊於高位徘徊且時不時創新高；近期美國總統拜登受阿富汗撤軍影響，支持率跌破50%，外媒報導指出，支持度和股市可能存在著關聯性，支持度下降，股市則持續走強。

《MarketWatch》記者赫伯特（Mark Hulbert）撰文指出，兩者之間可能存在這關聯性，從歷史上來看，總統支持率貌似和股市成反比，當總統支持率低於50%時，股市的表現最亮眼。

據政治數據網站《五三八（FiveThirtyEight）》綜合民調顯示，拜登支持率8月16日跌破50%，自那時起，標普500指數上漲近1%、那斯達克指數漲近4%。

報導稱，當然，這僅是一個數據而已，但綜觀歷史，赫伯特援引加州大學聖塔芭芭拉大學數據發現，發現總統支持度和標普500指數的實際回報率，當美國總統支持度低於50%，且高於35%時，股市的表現最好，平均年化報酬率為12.9%。

但這也並非完全成反比，當總統支持率摜破35%，股市一樣會遭受重挫，平均年化回報率約-13%，不過這種情況很罕見，從1970年以來，以1973年至1974年間總統支持度最低迷，當時水門醜聞急遽升溫，最終時任美國總統尼克森（Richard Nixon）請辭下台。

赫伯特補充，一種理論認為，當總統支持度過高時，市場會開始感到緊張，擔憂美國經濟政策大變的可能性上升，這並非新理論，從華府的政治僵局可以看出，股市平均表現更好。