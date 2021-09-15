美國股市維持高位，經濟成長放緩、聯準會QE退場等潛在風險未解，但高盛經濟學家指出，美股最大的威脅並不是經濟成長放緩，反而是拜登主張提高企業稅，才是美股年底前最主要的風險。

《Fox Business》報導，高盛在報告中下調美股的獲利預測，認為投資人沒有認知到企業稅改制對股市的影響，「稅收改制將成為美股的頭號大敵，因為企業稅調升，將會影響明年企業的獲利表現」。

美國總統拜登3.5億預算案中，其中包含將國內企業稅率調高至25%，且通過對外國收入增稅約一半的增幅，高盛認為，這將使標普500指數的企業獲利降低約5%，「相較華爾街近期對經濟成長的擔憂，企業稅制的改變對股市的威脅要來的更大」。

由於擔憂財政刺激結束帶來消費者支出下滑，以及疫情蔓延的隱憂，高盛和其他投行近幾周下修美國經濟成長預測；高盛經濟學家幾周前才將第三季美國經濟成長預測，從9%下修至5.5%，在上周又將第四季經濟成長預測，從6.5%下修至5.5%。

摩根士丹利首席經濟學家Ellen Zentner的看法更為保守，將第三季的經濟成長預測從6.5%下修至2.9%。

高盛經濟學家表示，在經濟和稅收政策不確定的環境下，獲利穩定、資產負債表強勁的股票有望持續優於大盤。