鬼王陳為民近日上17LIVE人氣直播節目《解憂砸惑舖》擔任大來賓，為大家解惑各項鬼月禁忌及分享親身經歷的鬼故事，陳為民坦言「每個人都是要跟我講鬼故事，一天到晚聽很煩，其實鬼故事很像愛情，身邊多數人是不理解的」，他說自己很相信徵兆，前妻過世前他那趟前往加拿大探望似乎就有感應，「那是我第1次出遠門行李帶了整套西裝連皮鞋，我一到她已經住進安寧病房，她住院1年多親弟弟一直沒來看過她，我就聯絡她弟，弟弟來看完離開她當晚就走了」。

鬼月禁忌多七月不要鐵齒，陳為民提醒「寧可信其有對的，就尊重嘛，就像去人家家該換拖鞋就換」，並為大家解惑一些常聽到的禁忌，其中一項禁忌「不要拜陰廟，避免到廟旁走動」，陳為民表示「這句重點是避免到『廟旁』走動，運勢不好時大家會到廟裡走動，記住要從右邊的門進去，從左邊的門出來，因為鬼的執念很簡單，他只會在你家門口等你，如果去廟裡你走右邊的門進去，跟著你的鬼進不去只會在右邊門口等你出來，不知道你早就從左邊的門走掉了」

至於「半夜不要亂拍照錄影」，陳為民笑說「如果這樣早就沒有演藝圈了，這真的有點迷信」，而「半夜不要吹口哨」，陳為民則表示：「這是真的，不只農曆7月其實任何時候都不要吹口哨，口哨是鬼能聽到的高頻的東西」，那「不要靠牆走」呢？陳為民也稱：「這是真的，留空間給陰間的人走，因為鬼是走牆角，比較陰比較涼不順氣」。

陳為民接著分享自己靈異體驗，「我大概第4、5次環島時，走白沙屯台六一線，停路邊休息抽煙，看到遠遠有生物從草叢出來，動作很怪不像是狗，原以為是團紙被風吹動，它走到馬路邊我就開始害怕，因為我開始看到它的形體，它全身是肉色的手腳都很長，沒有頭髮，到路邊以後它開始往我這邊移動，我嚇到抓起安全帽上車就發動先走再說，後視鏡看到它快速在追，我狂騎很久到有人的加油站才敢停下，我跟一個老師說過他說那叫魑魅，應該算玄學生物」。

主持人莉子再拱他講個自己夜深人靜想到也會毛骨悚然的故事，陳為民提到，現在大家有很多交友軟體，最早台灣有的交友軟體是只在桌機電腦裡的MSN，有4年的時間，他陪兒子在北京念書，就住在那也在那工作，通常帶2支手機，1支大陸號碼1支台灣號碼，台灣手機某天突然收到1位很久沒聯絡漂亮女生朋友的簡訊問「你在幹嘛？」他就回我在北京的狀況，但她就沒理我了，接下來幾天她沒事就會發訊息問「你在幹嘛？你好嗎？」這2句，可是陳為民發了對方都沒回，有次忍不住唸她怎麼都沒回覆，有空來北京玩可以找我，她還回「好」，之後又持續傳訊問「你在幹嘛？」那時陳為民心想有些曖昧男女互問在幹嘛很正常，想說是不是有點意思，所以持續收到簡訊就會繼續回。

有次回台北電腦又跳出對方來訊問「你在幹嗎」，小聊了一下後，他就說那改天碰個面，然後對方就沒理他了。沒過多久他才發現當年4月MSN就停了，那時候是10月，很納悶怎麼自己還在用，就打電話到那位女生家裡去，電話那頭女方家人驚曝「她得肺癌4年前就走了」，陳為民繼續說「沒多久我回大陸，隔幾天我在杭州拍戲跟一群朋友在吃飯，大家叫我講鬼故事，我就講這個MSN的事，過一陣子我的台灣手機突然傳來收到訊息的登登登，一看又是來自那女生的訊息」，他表示這是到現在連他自己偶爾想到都會起雞皮疙瘩的1個經歷，而那支手機他也還留著，2013年那些留言紀錄都還在手機裡。」讓觀眾留言喊「鬼王不是叫假的」。