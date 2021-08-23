大陸外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會。針對美國總統拜登提名伯恩斯為新任美國駐大陸大使，汪文斌回應，盼新任的美國駐陸大使致力於促進中美兩國的友好合作。

汪文斌表示，有注意到美國總統拜登提名前副國務卿伯恩斯擔任駐陸大使的報導，希望新任的美國駐大陸大使致力於促進中美兩國的友好合作，為推動中美關係健康穩定發展，發揮建設性的作用。