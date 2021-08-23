拜登提名新任美國駐陸大使 陸外交部：盼促進中美友好合作 16:182021/08/23 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人汪文斌。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會。針對美國總統拜登提名伯恩斯為新任美國駐大陸大使，汪文斌回應，盼新任的美國駐陸大使致力於促進中美兩國的友好合作。 汪文斌表示，有注意到美國總統拜登提名前副國務卿伯恩斯擔任駐陸大使的報導，希望新任的美國駐大陸大使致力於促進中美兩國的友好合作，為推動中美關係健康穩定發展，發揮建設性的作用。 浦東機場貨運暫停 航空運價倍增 拜登24日與G7領袖視訊 會商阿富汗情勢及人道援助 #拜登 #伯恩斯 #大使 #大陸 #新任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸推動中美審計監管合作 04:102021/08/23 產業財經 美方調查新冠病毒源頭 陸外交部奉勸先把自家實驗室查清楚 17:042021/08/23 兩岸 陸擬禁立陶宛食品報復 外交部：拓展與立陶宛關係未改變 19:542021/08/23 政治 不甩阿富汗一團亂 拜登：何時撤軍都一樣痛 09:202021/08/23 國際 《國際政治》天然氣管爭端 俄羅斯誓言反制裁美方 11:272021/08/23 財經 社評／香港反制裁法踩煞車的訊號 04:102021/08/23 焦點新聞 《國際政治》疫情急升＋阿富汗危機 拜登支持率跌破5成 12:352021/08/23 財經 克服抗藥性有解！國衛院新研究 破解癌細胞詭計 增強免疫療法 05:232021/08/23 健康 美國考慮徵用民航機撤僑 04:102021/08/23 國際大事 秦剛賀小奇蹟生日 送暖中美關係 04:102021/08/23 產業財經 《國際產業》看不到盡頭 車用晶片荒恐持續數年(2-1) 08:372021/08/23 財經 兩岸熱門新聞 克服Delta疫情領跑全球 大陸再度實現本土清零 - 兩岸 美空軍F35升級B21服役「要讓中國恐懼」 陸專家：加快5代機裝備 - 兩岸 周江勇被查浙江官場地震擴大 案情牽涉螞蟻金服IPO利益鏈 - 兩岸 經濟制裁！立陶宛出口商：中國停止採購立陶宛奶酪、糧食等產品 - 兩岸 張競》阿富汗真坐擁礦藏 美國會撤軍？別傻了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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