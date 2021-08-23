五角大樓周日宣布已經下令美國商用航空公司提供飛機，協助加快在阿富汗的撤離工作。

這些民航機不會飛往阿富汗首都喀布爾，而是負責運送那些已經從阿富汗被送到歐洲和中東軍事基地或中轉站的人。五角大樓表示，這將使軍用飛機專注於進出阿富汗首都的行動。

為了加快在阿富汗的撤離行動，美國國防部啟動了「民間後備航空隊」（Civil Reserve Air Fleet，CRAF）計畫。

這個在「柏林空投」之後設立的措施已有將近70年歷史，旨在動員民航機做為「重大國防緊急事件」的後備支援。這將是美國政府第三度啟動CRAF計畫，此前兩次分別是在1990年代初期和2000年代初期的伊拉克戰爭期間。

這次的民航機動員令將徵召18架飛機，美國航空（American Airlines）、亞特拉斯航空（Atlas Air）、達美航空（Delta Air Lines）和全能國際航空（Omni Air）各提供3架飛機，夏威夷航空提供兩架，以及聯合航空將提供4架。

五角大樓發言人John Kirby在聲明中表示，動用CRAF計畫讓國防部能獲得商用的空中運輸資源，以強化我們對國務院支持，加速從阿富汗撤離美國公民和人員、特別移民簽證計畫（Special Immigrant Visa）申請人，以及其他身陷險境的人。

這位美國海軍將領表示，國防部認為此次動員不會對商業航班造成重大影響。

拜登周日表示，無論這個撤離行動何時啟動，我們何時展開行動，從喀布爾撤離數千人都將是艱難而痛苦的事。

在周末的24小時內，美國已疏散大約8,000人，但這些飛機並不會從喀布爾直飛美國。

拜登表示，我們認為沒有理由不能維持這樣的速度。自8月14日以來，美國已經從阿富汗撤離約28,000人。