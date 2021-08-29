國內一名從美國返台的案16066國籍航空機師已完整接種2劑疫苗，返台後PCR檢測仍確診，為機組員的首例突破性感染個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，匡列的26人當中，21人，19人陰性，檢驗中2人，5人待採中。

圖為美國返台機師突破性感染，已匡列26人，21人已採檢無陽性個案，5人待採檢。(指揮中心提供)

指揮中心日前指出，將針對完整接種兩劑疫苗的機組員檢疫措施加嚴，陳時中今天指出，因為時間很短，目前匡列了26人，21人陰性，檢驗中2人，5人待採中，我們認為，打完兩劑疫苗又確診，懷疑可能是從國外到國內的降載等流程有疏漏，目前的方向要加嚴整個流程，但目前還沒有決定要怎麼做。

發言人莊人祥補充，所謂加嚴是要求長榮針對案16066在外站的居住環境要有更嚴格的掌握與檢討，至於國內對機組員檢疫措施的加嚴則還要再開會討論。

國籍航空機師若不遵守現行檢疫制度，是否有罰則？陳時中說，有違規行為就罰，但不會因為染疫就認定有違規出現，這對任何人都是一樣。

至於染疫機師在可傳染期間是否有進入到社區，增加社區傳染風險？莊人祥表示，該機師Ct值25，足跡部分則由地方政府來公布。

陳時中強調，無關乎哪種變異病毒，一旦進來之後，針對變異株應該匡列精確，要做的是檢視相關細節是否有執行確實。