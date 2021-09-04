針對確診機師案16120曾於8月28日返回苗栗頭份老家，縣府以禦敵從嚴原則，對頭份市成功里12至14鄰啟動社區快篩防疫機制。（苗栗縣政府提供／陳育賢苗栗傳真）

針對確診機師案16120曾於8月28日返回苗栗頭份老家，縣府以禦敵從嚴原則，對頭份市成功里12至14鄰啟動社區快篩防疫機制，同時也對此案匡列接觸者19人（新增燒烤店顧客1人）及同住家人39人，總共58人住進集中檢疫所隔離及採檢。

縣府指出，案16120曾返回苗栗頭份老家，待至隔日離開苗栗，於頭份市並無公共場域足跡，其苗栗家人PCR也皆為陰性，但縣府仍從嚴辦理，凡設籍於頭份市成功里12、13及14鄰居民持身分證及健保卡雙證件證明可至設在為恭醫院的社區篩檢站採檢，時間為今天下午1點至晚上9點及9月5日早上8點到10點及下午1點至晚上9點。若戶籍不在但實際居住者，可請里鄰長或由社區管委會開立居住證明。

縣府表示，案16120在PCR結果出來前就涉及長途移動，並和外人聚會，違反機組員加強自主管理規範部分，因個案為桃園市案例目前由桃園市政府調查中，縣府全力配合協助。

徐耀昌說，此案以高規格掌握相關風險，擴大匡列相關人員，藉以阻斷感染源進入社區，衛生局已依中央指示針對已匡列接觸者58人，從昨天晚上到今天上午分梯安排入住集中檢疫所，作預防性集中檢疫隔離及採檢，由原「確診者接觸者的接觸者」自主健康管理升級至「隔離」規格，這是為了預防Delta變異株傳播性，為不得不的因應措施，希望民眾配合。

而現階段苗栗縣採取強化2級警戒防疫措施，但暫不調降集會及活動規範人數。

此外，有關本月6日起役男將開始入營，在入營前可以預約免付費快篩，篩檢日期須在入營前3天（不含入營當日），篩檢地點在全縣COVID-19抗原的10家醫院採檢站，役男須帶徵集令（常備役、一般替代役、補充兵）、入營通知書（研發替代役） 、錄取通知書（志願役）及健保卡前往採檢，在入營集合時出示健保快易通app，篩檢結果為陰性者，才可報到入營。