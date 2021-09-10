新北幼兒園群聚 篩檢1454人結果出爐 09:562021/09/10 中時新聞網 何立雯 、 王嘉慶 、中時、 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北幼兒園群聚，新北市篩檢1454人結果出爐。（資料照／陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北板橋幼兒園群聚，今天再傳好消息！新北市長侯友宜指出，針對相關人士匡列、採檢，最新進度是採檢1454人，除了原本的陽性確診者，其他人PCR全為陰性，無新增個案。 另外板橋某社區大樓已採檢785人，今再採28人，也全部都是陰性。侯友宜表示，隨著疫情趨緩，5000多名學生陸續復課，不過仍不能掉以輕心。 侯友宜鼓勵新北市民廣篩，他表示，社區篩檢站有32處，只有廣篩才能阻斷隱形傳播鍊。至於校園要不要停課，教育局已規劃順序、步驟，有狀況都會清楚向外界交代。 北市大圖書館會議廳 命名麟洋廳 阿里山旅遊業嘆秋節又泡湯 #幼兒園 #新北市 #群聚 #台灣 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北防疫不同步 柯：隨疫情調整等級 04:102021/09/10 地方新聞 手機裡都是屍體照片的特別女孩 07:002021/09/10 生活 老師與確診者足跡重疊！北市文山區90位國中生、19名幼生預防性居隔 03:342021/09/10 生活 雲林防疫加嚴 1人確診全校停課 04:102021/09/10 地方新聞 台灣人看大陸》不一樣的大陸婚禮 09:002021/09/10 兩岸徵文 Fed褐皮書：美經濟略放緩 04:102021/09/10 全球財經 新北幼兒園群聚再增4例 累計27人 源頭指向幼教師與埃及爸！專家：Delta藏社區 掀第3波攻擊 04:102021/09/10 焦點要聞 新冠疫情不止 拜登將要求聯邦員工打疫苗 06:362021/09/10 國際 社論－不容忽視的租稅優惠之奶嘴效應 04:102021/09/10 財經要聞 曾到板橋大樓 裝潢工傳染給妻 04:102021/09/10 焦點要聞 板橋幼兒園群聚傳播途徑為何？前台大醫這樣看 08:582021/09/10 生活 生活熱門新聞 璨樹「放棄登陸不群聚」 周末狂風豪雨！放假機率曝 - 生活 長輩搶打第二劑 疫苗預約平台10點一到秒當機 - 生活 新北幼兒園群聚 篩檢1454人結果出爐 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 第八輪AZ今10點預約 這2種人有資格 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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