新北板橋幼兒園群聚，今天再傳好消息！新北市長侯友宜指出，針對相關人士匡列、採檢，最新進度是採檢1454人，除了原本的陽性確診者，其他人PCR全為陰性，無新增個案。

另外板橋某社區大樓已採檢785人，今再採28人，也全部都是陰性。侯友宜表示，隨著疫情趨緩，5000多名學生陸續復課，不過仍不能掉以輕心。

侯友宜鼓勵新北市民廣篩，他表示，社區篩檢站有32處，只有廣篩才能阻斷隱形傳播鍊。至於校園要不要停課，教育局已規劃順序、步驟，有狀況都會清楚向外界交代。