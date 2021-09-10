新北30多歲男性個案（案16160）埃及境外移入個案，桃園市衛生局及警察局進行疫調比對，該名個案分別於8月27日及8月28日曾前往大園區私人倉庫，但未有與其他人接觸，市府環境清潔大隊已完成周邊環境消毒。

衛生局指出，北部某幼兒園及社區群聚感染事件，截至9月9日共51位相關接觸者隔離於桃園市集中檢疫所，其中37位接觸者為桃園個案，14位為外縣市接觸者入住桃園市的集檢所，51位採檢結果皆為陰性，請市民放心。

衛生局說，考量北北基桃為共同生活圈，故桃園市持續實施強化版二級管制，延長至9月23日，集會活動人數上限為室內50人、室外100人，若超額則須提防疫計畫，賣場及超市需加強人流管制，醫院及長照機構停止開放探視、陪病及陪伴者限1人，其他防疫措施仍依二級警戒標準辦理。

另有關中秋節活動，衛生局指出，現已全面取消各局處、社區、社團所舉辦的中秋節活動，也禁止開放公園、風景區、遊樂區、露營區、社區大樓的公共區域的群聚性的烤肉活動，僅限定在家庭範圍內可進行，防堵疫情可能的傳播風險。

衛生局呼籲，近來零星感染事件頻傳，市民毋須恐慌，一起做好健康管理，平時也落實個人防疫措施外出佩戴口罩、勤洗手、避免出入人多擁擠的場所，共同嚴守社區防線。民眾如有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線0800-033-355洽詢。