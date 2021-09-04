長榮機師接種完2劑AZ疫苗後仍遭「突破性感染」，他的兒子也遭其傳染確診，就讀的學校北科附工也緊急全面停課消毒，對相關接觸人員進行匡列居家隔離，並進一步做PCR採檢。台中市副市長令弧榮達今天指出，盧市長已經提醒所有局處密切注意防範。

長榮爆出2名機師遭到「突破性感染」，其中一名機師更是將病毒傳染給兒子，Ct值只有11，病毒含量相當高，指揮中心研判，個案非常有可能是Delta變異株，因此將層級全面拉高備戰；醫師指出，年輕人容易無症狀感染，可能就把病毒帶進去社區學校卻不自知。

台中市副市長令弧榮達今天上午出席「台中那麼旺」就博會時表示，新聞消息出來後，盧市長已經提醒所有局處密切注意防範，所有局處包括學校機關大家會密切注意，目前沒有任何新的確診案例；但是會要求大家包括學校也要密切注意情況的發展。

媒體詢問台中市防疫會再升級嗎？令弧榮達強調，現在雖是防疫二級，但所有作為都很嚴格，嚴格的防疫措施之下，當然希望維持「清零」、沒有本土案例的情況；台中市一直都是防疫上的模範城市，希望市民朋友大家合作，不要有破口進來。