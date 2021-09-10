因應氣象局於10日下午17時30分發布璨樹颱風海上陸上颱風警報，公路總局應變中心亦同步提升一級開設。

公路總局表示，依最新颱風路徑顯示，颱風移速緩慢影響時間較長，預估11至12日降雨最劇烈，各地山區將達大豪雨以上，並帶來強風侵襲，下列10處路段可能管制，包含：台8線中橫公路東段、台9及台9丁線蘇花公路、台9及台9戊線南迴公路、台11線海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線德文至霧台路段、台26線屏鵝公路、台27線茂林至六龜路段，及台29線五里埔至那瑪夏路段，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路總局將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段，並密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http：／／168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。