台灣證券交易所指出，台積電(2330)等13檔股票今天除息，將影響指數25.7點。
今天除息股票，包括：士電(1503)、榮星(1617)、毛寶(1732)、台積電、順德(2351)、雲品(2748)、華南金(2880)、廣越(4438)、互億(6172)、南六(6504)、羅麗芬-KY(6666)、大華(9905)、好樂迪(9943)等13檔，其中，台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約23.3點，13檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約25.7點。
台灣證券交易所指出，台積電(2330)等13檔股票今天除息，將影響指數25.7點。
今天除息股票，包括：士電(1503)、榮星(1617)、毛寶(1732)、台積電、順德(2351)、雲品(2748)、華南金(2880)、廣越(4438)、互億(6172)、南六(6504)、羅麗芬-KY(6666)、大華(9905)、好樂迪(9943)等13檔，其中，台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約23.3點，13檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約25.7點。
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