台灣證券交易所指出，台積電(2330)等13檔股票今天除息，將影響指數25.7點。

今天除息股票，包括：士電(1503)榮星(1617)毛寶(1732)、台積電、順德(2351)雲品(2748)華南金(2880)廣越(4438)互億(6172)南六(6504)羅麗芬-KY(6666)大華(9905)好樂迪(9943)等13檔，其中，台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數約23.3點，13檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約25.7點。

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