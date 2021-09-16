受新冠肺炎疫情影響，台北市長者外出使用敬老卡搭車銳減，北市府因此約省下4億元，市長柯文哲16日表示，將視疫情與產業復興狀況，不需要和五倍券湊熱鬧，讓長者在年底前持敬老卡到超商嗶卡就儲值1500元。

台北捷運運量三級警戒前每天約200萬人次，今年5月掉到109萬人次，6月最慘僅44萬人次，7月有62萬人次，8月回升到103萬人次，許多長者也因為疫情宅在家，大幅減少敬老卡福利點使用。

柯文哲今赴議會施政報告指出，去年三倍券讓長者綁悠遊卡刷3000加碼3000元，長輩用得很習慣，今年5、6、7月捷運量有下降很多，敬老卡花費減少市府省了4億元。

他表示，本來該給的就要給，所以規畫再補助1500元，市府大概還要補一點錢，但推出時間還要考慮，因為如果還在二級管制、壓制人流狀態下時，不鼓勵長者使用敬老卡。

柯文哲說，推出後，長者到超商嗶卡就可線上儲值1500元，技術沒有問題，不過，既然中央在10月將推出五倍券，不需要湊熱鬧，預計視疫情及產業復興狀況在年底前會推出，結合年底前將舉辦的台北燈節、青山王祭等大型活動。