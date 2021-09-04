長榮群聚案今無新增確診，中央流行疫情指揮中心公布最新採檢結果，2名機師擴大匡列188人，其中1人陽性，即昨日公布的機師之子，另有134人待採。機師之子接觸者則初步都是陰性，還有5人待採。指揮官陳時中說，可以稍微放心但不要放鬆，初步看來桃園沒有理由繼續升級。

陳時中表示，案16119、16120共匡列322名接觸者，其中299人已經集中隔離，應採的有188人，165人陰性，1名陽性者為昨日公布的機師之子，還有134人待採。

機師之子案16122的接觸者則匡列205人，都集中隔離，已經採檢200人，都是陰性，還有5人待採，校園擴大採檢2656人都是陰性。

陳時中表示，今日的情況看起來比昨天的緊急情況稍微緩解，集中隔離者，因為已經集中，檢驗陰性，換句話說前段時間可能接觸的人風險就沒有了，2656名學生採檢過，雖然陰性，但是染疫的可能不是完全沒有，還是要提高警覺，可以稍微放心但不要放鬆。

對於桃園的警戒，陳時中表示，現在的結果還沒完全出爐，初步看起來沒有理由繼續升級，不過7天觀察期對桃園是必要的。