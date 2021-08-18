繼機智號直升機在火星上成功首飛，展現高通飛行平台(Qualcomm Flight Platform)在驅動無人駕駛飛行方面的關鍵突破後，高通最新宣布，推出全球第一個支援5G和AI功能的無人機平台和參考設計高通飛行RB5 5G平台。此全新解決方案有助於加速商用、企業和工業無人機的開發，並為想採用無人機解決方案，高通飛行RB5 5G開發套件預計將於2021年第四季推出，台灣電信業者包括台灣大(3045)、亞太電(3682)也與該平台有合作。

高通技術公司業務開發資深總監暨自動機器人、無人機和智慧電器總經理Dev Singh表示，高通一直與多家領先的無人機公司合作，支援200多個全球機器人和無人機生態系成員，本次的解決方案是專為無人機開發所打造的，具備強化的自動操作和智慧功能，為工業用、企業用和商用領域帶來頂級的連網飛行功能。

高通飛行RB5 5G平台在超低功耗下的高效能異質運算，可為AI和機器學習提供具功耗效率的邊緣推論，實現完全自動化的無人機。突破性的相機功能，提供了能拍攝頂級影像的功能和效能。藉由5G和Wi-Fi 6連網能力，此平台更增強了視距外的關鍵飛行能力，支援更安全、更可靠的飛行。此外，僅靠安全控制已不能保證工業用和商用無人機的安全，尤其當擴展到視距外範圍操作時。因此高通飛行 RB5 5G平台也配備了一個高通安全處理單位，除了能符合現代無人機對網路安全保護的需求，也是實現資料保護和安全要求的關鍵。

高通目前正攜手威訊(Verizon)，為威訊5G網路完成高通飛行RB5 5G平台的網路連線測試，此支援5G毫米波的平台預計將透過Verizon ThingSpace Marketplace提供。

不僅如此，台灣的台灣大、亞太電也基於該平台與高通合作，亞太電網路技術中心技術長高尚真表示，本次與高通技術公司合作，為支援5G和AI的無人機提供技術支援，亞太電透過提供5G和應用整合服務，自不同方面提升機器人和無人機的效能，相信此平台內建的5G功能，將能實現全新的自動無人機體驗。

高通飛行RB5 5G無人機參考設計現在可透過ModalAI預購，高通飛行RB5 5G開發套件預計將於2021年第四季推出。