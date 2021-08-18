根據GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，雖然今年上半年台灣手機市場整體銷售量大幅下滑，但像手機通路的傑昇通信就表示，在拉長時間觀察後，發現上半年整體銷量逾257萬支，相較去年同期銷量僅下滑11%，但銷售額卻比去年同期增加24%，可見消費者往高階手機入手的意願大增，正好最近各手機品牌也開始緊接發表全新旗艦手機，像三星、小米、OPPO就已搶先發表新機，Google、realme也將正式陸續舉行發表會，還有果粉期待的蘋果秋季發表會，雖然時間未定，但相信不少果粉已相當期待iPhone 13的到來，而此次將介紹接下來即將在台上市，以及預告多款將會推出的新機。

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G，共推出綠、黑、銀 3色，定價1799.99美金起（台幣約5萬135元起）。（三星提供）

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G，此次共推出了米白、黑、綠、薰衣草紫 4色，定價999.99美金起（台幣約2萬7837元起）。（三星提供）

最近最熱騰騰的新機，當然就是三星上周剛發表，預計將要打進主流市場的摺疊新機Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G，擁有IPX8防水等級的兩機，均為全球首款防水摺疊手機以外，邊框也採耐用度強化了10%的Armor鋁合金材質，內頁螢幕更為New Protective Film保護膜，耐用度較前代也提升了80%，而且Galaxy Z Fold3 5G內頁螢幕更支援UDC螢幕下鏡頭，能夠打造更沉浸式的視聽及使用體驗以外，更支援S Pen Fold的多元使用功能，而且此次國際定價也較過往精品級定位更親民，以過往三星旗艦級手機的價格，即能擁有更時尚、多功能及大螢幕的手機體驗，本周也將公布台灣定價及上市日期，相信將吸引不少消費者加入摺疊型智慧手機的趨勢。

Google預計在今年秋末將帶來全新的Pixel 6及Pixel 6 Pro，將搭載首為Pixel打造的Google Tensor研發自家晶片系統 SoC。（Google提供）

Google日前也公布了，預計在今年秋末將帶來全新的Pixel 6及Pixel 6 Pro，其搭載了Google首為Pixel打造的Google Tensor研發自家晶片系統 SoC，主打AI人工智慧及機器學習技術，不僅性能進化，以及結合了Google最強大的技術，更可提供高度個人化的使用體驗，當然在其擅長的AI計算攝影技術功能上也預告將有全新及升級的功能，不僅升級了後置鏡頭系統，在外觀上也特別設計成長條區，以將相機系統集中至同一處，就連語音辨識技術也將會有更佳的體驗。

小米MIX 4，定價4999人民幣起（台幣約2萬1460元起），台灣暫未有上市資訊。（小米提供）

至於陸牌方面，小米就搶先在上周於北京發表了全新的高階旗艦系列新品小米MIX 4，此次主打了螢幕下鏡頭，帶來了全新的CUP全面螢幕技術，採6.67吋、120Hz更新率及480Hz觸控取樣率的微曲面AMOLED柔性螢幕，而主相機的部分也不保留的搭載1億像素主鏡頭HMX，支援硬體直出1億像素超高解析度照片，搭配旗艦級的潛望式長焦鏡頭，支援5倍光學變焦、50倍數位變焦，同時更首次加入自由曲面鏡片，以打造不會變型的120度超廣角效果，除此以外還有120W 15分鐘有線快充、50W 45分鐘無線快充、支援UWB超寬頻技術，以及首發的輕量化Unibody精密全陶瓷機身等特色，相信未來也有機會在台上市。

realme GT大師版，共推出晨曦、雪山、旅行箱灰 3色，定價2399人民幣起（台幣約1萬300元起），台灣預告今晚（18日）將舉行GT大師國際版新機的全球發表會。（realme大陸官方網站）

而在全球疫情當中，仍於3年內寫下市場新紀錄，成為全球銷量最快達1億台的智慧型手機，在台灣也逆勢成長成為了市場Top 5的realme，也預告今晚（18日）將舉行GT大師國際版新機的全球發表會，其擁有6400萬像素的超高清主鏡頭，搭配800萬像素超廣角及4cm微距鏡頭，加上3200萬像素的前置自拍鏡頭，更有與NOMO CAM聯手打造的realme街拍濾鏡，以帶來經典Kodak底片相機效果，以及手動超級夜景模式，以打造更全面的拍攝功能，在大陸更有推出請無印良品的設計師深澤直人操刀，以行李箱概念去做發想的旅行箱版本，realme也表示，未來在手機布局上未來會更著重GT旗艦系列，以搶占萬元以上價位的市場，台灣亦預計本季將會在台正式發表GT大師版新機。

OPPO Reno6，推出星河藍、夜海黑（左） 2色， 定價1萬6990元；Reno6 Pro，推出極光藍（右）、暮光灰 2色，定價2萬4990元。（OPPO提供）

OPPO本月也在台發表了全新一代的Reno6及Reno6 Pro兩款新機，主打專業級的AI人像錄影功能，前者搭載6400萬像素AI三鏡頭，後者則為5000萬像素AI 四鏡頭，並採用SONY 大感光面積IMX766感光元件，皆配備全新的色溫感測器，可即時校正並反應真實的白平衡值，提高約15%抓拍成功率。另外全系採用3200萬像素前鏡頭，以及優化升級的AI錄影美顏2.0，就算在錄影模式下也能使用清晰自然的美顏效果，而且還有首度搭載的光斑人像功能，在錄影及拍照模式下都能創造斑斕夢幻的光斑背景，以及AI 調色大師可把圖片上的色彩轉換成自定義的濾鏡，可是針對年輕世代及Vlogger而設的手機。