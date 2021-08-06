二級警戒延長！陳時中：全國延至8／23 14:082021/08/06 中時新聞網 王嘉慶 、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 二級警戒延長！陳時中：全國延至8/23。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，全國二級警戒確定再延長，日期自8月10日至8月23日。至於二級延長的理由，陳時中說，這幾天已和大家報告過了。 高端接種計劃曝光 陳時中：第六輪打國產疫苗 台東AZ僅獲300劑 陳時中：超過預約數 #二級警戒 #延長 #陳時中 #全國 #23 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環時一報導令印度高度關注 印中邊界軍事平衡或被打破 11:202021/08/06 兩岸 防疫警戒降為二級後 鄭文燦滿意度出爐 他看完直言：看看就好 09:272021/08/06 政治 第二劑疫苗施打原則出爐 陳時中：65歲以上採雙軌制 14:242021/08/06 生活 北高為X men槓上 陳時中當和事佬：高雄是求好心切 15:592021/08/06 生活 陳時中堅稱疫苗數量足夠 柯文哲批：這不是政府能決定 13:372021/08/06 政治 游泳池、娃娃機店、職棒比賽開放 觀眾可望鬆綁 14:112021/08/06 政治 警戒降級後遇父親節 陳時中呼籲：有症狀別返鄉 14:552021/08/06 生活 BNT疫苗可望開放民間採購 陳時中這樣看 14:382021/08/06 生活 陳建州道歉後全面封口4天 突曬醫院照牽她手：只想珍惜每一天 11:372021/08/06 娛樂 陳月卿談鄧麗君歌聲撫慰陪尪抗癌歷程 04:102021/08/06 娛樂新聞 台灣累計6例突破性感染 陳時中：案例數算少 14:322021/08/06 生活 生活熱門新聞 疫苗准混打！AZ＋BNT可行 3類人先行 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 第六輪開放打高端 網全怒了：我要跳過這一輪 - 生活 7旬婦5月底染疫亡今才公布？指揮中心曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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