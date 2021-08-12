彰化縣溪州國小師生樹。（福田樹木保育基金會提供）

苗栗縣斗煥國小百年琉球松群。（福田樹木保育基金會提供）

福田樹木保育基金會辦理2021年「全國最美校樹」選拔活動，花蓮縣月眉國小空中之樹（榕樹）、苗栗縣斗煥國小百年琉球松群、彰化縣溪州國小師生樹（樟樹與羅漢松）等3校榮獲特優，可得5萬元獎勵；高雄市曹公國小曹公巨樹（茄苳）、溝坪國小雨豆樹獲得優等，可得2萬元的獎勵。

福田樹木保育基金會執行長邱慧珠執表示，今年是第5次辦理「全國最美校樹選拔」，參選的校樹樹型優美、蒼翠挺拔，與人的生活、歷史、文化甚至信仰，產生深切的互動，透過人與樹的對話才能成就老樹真正的存在價值。

花蓮縣月眉國小的大榕樹曾因感染褐根病奄奄一息，在全校師生、部落族人與縣政府的努力下總算逐漸康復。治癒後的大榕樹沒了根系，靠著鋼構與新生的氣根撐起整個樹體，彷彿漂浮在天空上，因此有了「空中之樹」的稱謂。

月眉國小校方培訓了小小解說員來講述大榕樹的故事，課程也大量融入以樹為主題的活動，甚至老師也拍攝搶救大樹微電影來替大樹發聲，老榕病樹重生，與月眉國小一起獲得新生。

苗栗縣斗煥國小的琉球松群是西半部少見的百年琉球松群。十五棵老松見證了斗煥國小的百年風華，也曾吸引日本學者專家前來參訪交流。校方將琉球松主題納入校訂課程，同時也跟社區共享琉球松曬書館，更積極媒合資源維護琉球松的健康，讓老松樹群成為珍貴的文化地景。

彰化縣溪州國小的大樟樹旁依偎著小羅漢松，猶如師長辛勤的指導孩子學習一般，師生樹的名稱因而得來。近年來校方利用大樹元素發展特色課程，師生們更自編自導自演「感謝那些年，大樹陪我們的日子」戲劇，藉以向社區居民宣導愛護樹木的理念。

今年決審委員會由生態作家李偉文、林業專家陳正豐、林業試驗所傅春旭博士以及邱慧珠執行長共同組成，所有脫穎而出的校樹兼具樹勢與人情之美，為人與樹的共生與對話留下最好的見證。