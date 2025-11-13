柬埔寨太子集團涉跨國詐騙、洗錢案遭檢警調查扣在台逾45億元資產，金管會昨表示，國內10家銀行曾通報太子集團的大額金流，對此，調查局今（13）日表示，調查局自108年底，陸續接獲銀行依法申報太子集團成員或法人相關資料，經綜整相關情資後，將26件金融情報，即時分送警調參處，勾勒出太子集團組織輪廓，進而掌握其在台洗錢及資產概況，因此檢調偵辦時，立即掌握相關執行對象並查扣該集團房產、豪車、銀行帳戶。

立委昨在立法院財委會都問及太子集團詐騙與洗錢的問題。金管會主委彭金隆表示，10月14日收到美國制裁訊息後，金管會檢查局15日就進駐每家涉案銀行清查金流，銀行局也約詢每家銀行，目前銀行在大額資金通報沒有問題。

彭金隆表示，過去銀行陸續通報多次，從民國107年、108年後共計通報52次，交由執法機關來判斷是否需要進一步動作。金管會也需要花時間去理解，確認銀行有無落實增強盡職調查（EDD）與客戶盡職調查（CDD）。

調查局今表示，調查局洗錢防制處自108年底，陸續接獲銀行依法申報太子集團成員或法人相關資料，經綜整相關情資後，先後研編加值金融情報26件，即時分送予刑事局及調查局台北市調查處參處，始協助勾勒出太子集團組織輪廓，並進而掌握其在台洗錢及資產持有概況，因此當調查局配合北檢指揮偵辦時，立即掌握相關執行對象並查扣該集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。