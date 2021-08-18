社團法人中華民國失智者照顧協會與新光銀行、向得行興業股份有限公司，合作攜手舉行「國際失智症月」，因疫情關係，今年首次採用線上活動與競賽方式舉行，讓更多企業與民眾參與及了解失智症，打造台灣為失智友善國度。

社團法人中華民國失智者照顧協會理事長邱百誼說，全世界每3秒就增加1位失智症患者，從19年前就擴大宣導這個活動，每年逾3000人參加，每年用不同的活動來宣導失智症議題，主要目的就是為了喚起國人對失智症的重視。

向得行興業策略長張正宗說，48年前父親創立的公司，在10多年推動失智症議題宣導，贊助失智症而跑的路跑活動、音樂會、園遊會等，自己從國外回到台灣後的親身投入，參與聯合設計記者會活動走秀、為失智議題作詞寫曲等，並支持著協會年輕夥伴們製作的失智症相關影片動畫、LINE貼圖、繪圖設計等。

新光銀行副總經理黃國書今年和協會、財團法人中山管理教育基金會共同發行「LINE愛心聯名貼圖」，每下載購買新光貼圖，每1筆新光銀行再加碼回饋5元給失智者照顧協會，接續在台中地區4間分行（向上、大墩、中華、水湳）舉辦4場「憶起守護行動公益站」活動，拋磚引玉。

社團法人中華民國失智者照顧協會規劃的線上系列活動及競賽，包括，「友你繪爺奶」－國小、國中及高中學生創意彩繪競賽、「友你憶起談」－線上座談會、「友你憶難忘」－失智症行為情境影片、憶起守護行動公益貼、失智友善研習課程等。