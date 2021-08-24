國民黨反萊豬顧健康公投列車第3次環島，從基隆市出發，為年底12月18日公投衝刺；民進黨則稱現在仍是防疫期間，環島恐成防疫破口。對此，台北市議員羅智強質疑，「萊豬黨是有多怕羅智強」，一台變形金剛宣傳車去環島廣播，竟說是防疫破口。

羅智強今（24）日在臉書表示，金剛環島計劃在討論到要不要全台進行街頭演講時，他當時就說，就算符合室外人數規定，為避免群聚疑慮，這次環島先不辦街頭演講，等疫情更穩定再說。

除了出發場辦了記者會外，其他時間就是二個人在卡車上戴口罩開直播，然後陪著金剛開去繞台灣各縣市一圈，民進黨卻說這叫群聚，是防疫破口，羅智強不禁想問，意思是卡車也會得新冠肺炎？「那你偉大的萊豬黨，下令禁止所有公車卡車汽車摩托車上路啊！」

國民黨革實院長羅智強搭上公投列車到各縣市宣傳公投案。（陳彩玲攝）

羅智強痛批，民進黨的陳政聞可以三級警戒吃火鍋、莊競程跑攤脫口罩敬茶，就連蔡英文自己也去視察軍備局，人有比變形金剛的活動少嗎？是要多厚顏無恥才能夠玩這樣的雙重標準？

若視察軍備局是總統的職責，羅智強認為，反萊豬則是在野黨的義務，現在民進黨，就是想把疫情用作「萊豬遮羞布」，阻止人民有不同聲音。他強調，金剛環島從一開始就盡量簡化，避免非必要的實體活動，這樣這個無敵爛的萊豬黨，也要扣一頂「防疫破口」的帽子。

羅智強質疑，民進黨到底是有多怕羅智強？到底是有多怕反萊豬公投？他也向民進黨喊話，「變形金剛」活動不會中止，「你越怕，我們越是要勇敢戰鬥下去」。

前行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞日前深陷「群聚吃鍋」風波，事件沸騰後火速請辭。而屏東縣政府也根據當晚未勾選房內晚餐房客，提交15人舉發名單，依法各罰10萬元；名單中傳包含陳政聞夫妻在內，但當時陳政聞強調，當晚是和妻小在另處獨立空間用餐，保證沒違規參加火鍋趴。