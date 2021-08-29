國民黨台北市議員羅智強。（資料照片）

BNT疫苗預計下周抵台，情指揮中心指出，這批疫苗將優先給12至18歲學生施打，剩下的疫苗，會開放民眾上預約平台，登記意願，照年齡接種。資深媒體人李艷秋痛批，為何第二類這些人打不夠？國民黨台北市議員羅智強也火大表示，為什麼只有高端不是第二類先打？

李艷秋昨在臉書上表示，好不容易有80萬劑BNT，又是從一、二、三類開始施打，一、三類應該支持，「但是，第二類為何總靠醫護和機組人員掩護」？李艷秋認為，指揮中心應該公布，這批人到底是誰？有多少？「怎麼老打不夠？這次又要膨脹多少人來跟老百姓搶BNT？是該拍桌的時候了」！

對於李艷秋的怒火，羅智強今（29日）在臉書發文稱，自己也火大，民進黨是有多瞧不起台灣人民的智商？羅直言，「AZ，第二類先打；莫德鈉，第二類先打；現在BNT，還是第二類先打」。

他只有二個問題想問蔡英文，一是為什麼只有高端不是第二類先打？其次，「哩嘛幫幫忙」，民進黨的親友團到底多龐大？第二類愈打愈多，永遠打不完？民進黨到底是有多瞧不起台灣人的智商。