仁武警方於9月3日凌晨3時許，查獲花姓男子的身上有毒品，當場逮捕。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

有鑑於交通事故發生率居高不下，湖內警分局於9月1日起，執行為期3天的交通違規大執法，希望藉此降低A1交通事故發生率。在執法期間，另查獲越南籍失聯移工案、持有毒品案與竊盜通緝案各1件。

經統計，湖內分局今年1至8月間共發生A1類死亡交通事故15件，A2類交通事故1010件，相較去年同期，A1類交通事故增加4件，A2類交通事故則減少153件。

湖內警方透過大數據分析，在該區較易違規或易發生事故之路段、路口，員警全面加強重點交通違規取締，加上科技執法，從9月1日至9月3日共計取締酒後駕車7件、超速289件、闖紅燈131件、大型車違規21件與騎乘機車未依規定戴安全帽129件。

這些A1事故發生原因多樣，包含自撞、機車與小客車發生車禍，或左轉車輛未禮讓直行車而發生撞擊等。警方再次呼籲，用路人應依照交通規則，減速慢行，以策安全。

此外，仁武警方為了避免旅館內的群聚，降低人與人之間的連結，9月3日凌晨3時許，大華派出所警員到一家旅館做防疫稽查時，發現一名年約43歲的花姓男子將車輛停在汽車旅館旁的路上怠速，引起員警的注意，員警上前攔查，雖然沒有違反防疫規定，但是警方卻找到一包毒品安非他命，當場逮捕花男。

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