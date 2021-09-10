感人的背影！民眾車子路中故障，波麗士大人推車解圍。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中秋節將至，民眾趁下班順道到美式賣場添購過節物資，車輛因不明原因忽然拋錨於車道上，又正值下班時段來往車輛眾多，車主緊張得不知如何是好，南屯派出所員警路過，及時出手相救，迅速化解一場差點讓交通大打結的危機。

台中市警察局第四分局南屯派出所警員吳昂展、周以鈞在大墩南路與文心南三路上見到一輛黑色休旅車停於路中，發現該車遲不往前移動，擔心駕駛是否有狀況立刻上前查看。

經詢問才得知原來是39歲張姓車主剛從美式賣場購物完畢準備返家時，車輛臨時故障拋錨於車道上，雖有通知拖吊車，但當時下班時段來往車輛眾多無法立即到達。

員警立即以巡邏車置於故障車後方警戒，再由協助車主將車輛推移至路旁等待救援，員警暖心的舉動讓當下無助的駕駛感到無比的感謝及肯定。

南屯所員警表示，當時見駕駛正著急地不知如何是好，又見下班時間車流量大，若等到拖吊車到場又需很長一段時間，必定造成交通大打結。

員警臨機一動建議車主共同將車輛緩緩推到路邊，避免造成車輛回堵。

張姓車主表示，當下已經連絡拖吊車前來救援，但因自己一人根本無力將車輛移至路旁，幸虧員警貢獻一臂之力，協助將故障車推離至路旁，積極的處理態度讓他感動萬分。

南屯派出所所長江松泳呼籲，車輛故障當下不要慌張，盡快在車輛後方適當距離放好警示標誌，避免後車追撞，再盡速聯繫相關單位及道路救援，若有餘力再考慮是否能將車輛移置至路邊安全處等待救援，避免不必要的二次追撞傷害。