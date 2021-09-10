西岐各社區發展協會捐贈太陽能爆閃警示燈給警方，廣設於重要路段及易肇事路口。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局西岐派出所所長黃益全，主動向轄區各里社區發展協會建議購買太陽能爆閃警示燈，廣設於重要路段及易肇事路口，以期降低交通事故及刑案的發生率，獲得轄內各理事長極力支持與認同。

西岐位處台中市最西北邊疆地區，轄內居民多以務農及捕魚為生，里內道路為1991年間重劃過的井字型南北及東西向道路，為鄰近上班族前往工業區或巨大自行車公司等必經之路段，每日車水馬龍，尤其夜間路口燈號光線不足易發生交通事故。

所長黃益全主動向轄區各里社區發展協會建議購買太陽能爆閃警示燈，廣設於重要路段及易肇事路口，以期降低交通事故及刑案的發生率，獲得轄內各理事長極力支持與認同。

在召開社區會議後，經全體居民一致通過，每社區各採購20組（共計60組）太陽能爆閃警示燈，由西岐里社區發展協會理事長鄭文欽、建興里社區發展協會理事長柯明男及福德里社區發展協會理事長莊水木，共同於7日上午捐贈西岐派出所。

瞬間里民發現道路突然從一片黑暗變成光明，每個路口好像都有警車在定點巡視守護，不僅能適時提醒用路人注意路況，守護駕駛人行車安全，歹徒宵小也不敢來社區內犯案。

西岐派出所所長黃益全，結合地方資源，邀請社區發展協會一起參與轄區治、交安維護工作，廣設太陽能爆閃警示燈，不僅能有效降低交通事故，也讓治安更加平穩，此舉獲得民眾一致稱讚。