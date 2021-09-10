五倍券加碼一波波，礁溪老爺酒店喊出將五倍券放大40倍，首度祭出五倍券不限消費住宿、餐飲或一日遊商品，只要滿額1000元，就有機會抽市價4萬元「極上老爺奢華和風之旅」度假專案，入住飯店唯一26坪大的「精緻老爺套房」，大啖活龍蝦、鱈場蟹海陸火鍋等奢華料理，盼能活絡度假市場並提升1至2成住房率。

看準五倍券可望帶動觀光旅宿業市場，礁溪老爺酒店推出多達9種五倍券優惠方案。只要平日預訂「尊榮住房專案」指定房型入住，再加5000元全額五倍券，即可平日多住一晚(不含餐食)，還可憑券加購早餐享2客1000元優惠價 ，比當季3天2夜住宿專案最高可省下3680元，同享美人湯泉、無邊際泳池、手作DIY等，可一路玩到退房當天晚上六點，讓民眾能盡享老爺精心安排的活動與設施。

餐飲商品更一口氣推出五大優惠，只要持任何一張五倍券不限面額，即可享雲天自助餐廳平假日早餐2客1000元優惠、平日午餐2客1600元優惠或假日2客午餐1800元優惠 。岩波庭宜蘭廚房則推出平日早午餐2客1000元優惠。或是到醴泉大廳酒吧購買外帶商品，消費滿500元再加贈老爺私房豆干一包。

持五倍券不限面額也可到老爺泡湯一日遊。野天活泉風呂推出平日一日遊每人1000元優惠或假日一日遊每人1200元優惠，也可選擇野天活泉風呂搭配全身指壓 45分鐘，不分平假日，消費即享200元折扣。

礁溪老爺表示，只要持五倍券單筆消費滿1000元，即可獲得抽獎券1張(滿2000元獲得2張，以此類推)，將有機會抽中市價40000元平日雙人「極上老爺奢華和風之旅」2天1夜度假專案，由老爺專人服務，降低與其他旅客接觸機會，體驗客房日式點心、提早進房、延遲退房、專屬明信片等，老爺更精心安排在客房享用南方澳生魚片、和牛握壽司，以及活龍蝦、鱈場蟹、厚岸生蠔等日式火鍋與清酒等。

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