振興5倍券還未正式起跑，沉悶許久的飯店、餐飲及旅遊業者已先啟動，長榮酒店鎖定民眾的紙本5倍券，消費最多享0元入住、餐飲抵用券3倍送優惠。旅遊體驗平台KKday則看好數位5倍券，消費者綁定合作銀行信用卡、LINE Pay Money、街口支付等，可享星級飯店、豪華露營、離島體驗、帛琉旅遊等指定商品優惠，每人可獲得近5000元的限量旅遊金，等於享有數位券10倍優惠。

長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）共同推出1000元紙本5倍券可折抵1200元房價優惠，累計折抵，最高可持5000元5倍券折抵6000元房價。以長榮桂冠酒店（基隆）和平島住房專案為例，只要5000元5倍券加99元，即可入住4人的海景家庭房加贈早餐及和平島公園入園票。

長榮鳳凰酒店（礁溪）則將5倍券價值放大1.3倍，預訂官網純住房專案，即可適用於紙本5倍券滿千元折抵1300元房價優惠，等於6500元的雙人住宿只需支付5000元紙本5倍券，0元入住。

持紙本5倍券至長榮桂冠酒店（台中）或台糖長榮酒店（台南），餐飲消費滿千元分別贈送價值3000元及3850元的餐飲抵用券。

KKday看好數位5倍券，消費者於9月22日起綁定合作銀行信用卡、LINE Pay Money、街口支付，10月8日起就能在KKday官網領取折扣碼，包括星級飯店、豪華露營、離島體驗、帛琉旅遊等指定商品優惠，每人可獲得近5000元的限量旅遊金，等於享有數位券10倍優惠。

KKday也將在10月份連續4周推出「周周抽萬點」活動，搜羅奢華住宿、台虎機票與溫泉套票、高檔餐廳餐券等旅遊消費體驗，年底前還將按月抽出iPhone或超商百貨即享券，總計送出30萬加碼好禮。