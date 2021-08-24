中華民國私立科技大學校院協進會於本月與日本福岡縣豐前市政府簽訂合作備忘錄，本著「資源共享、友好互惠、共同發展」的精神，促進雙方教育合作交流，預期在9月即能開展初步合作計畫，後續將開展各項跨國教育項目，以增加台日雙方學校互訪、學生研修、見學及職場實習的機會，期能有助提升台灣技職學子國際視野，並增進台日友好關係。

協進會會員代表與日本豐前市長座談，討論合作細節。(私立科大校院協進會提供)

葛自祥理事長致詞表示，私立科技大學校院協進會於2002年成立，至今已近20年，目前共有66所會員學校，學生人數近43萬人。協進會主要宗旨即在配合國家產業方向，協助會員學校建立國內外產學夥伴與合作關係，培養學生成為國際化優質技術人才，提升我國整體技職教育品質。

豐前市長後藤元秀（左）期待協助台灣學校在該市深化國際教育環境。(私立科大校院協進會提供)

他也指出，隨著全球化與國際化浪潮的興起，國際關係的拓展是協進會近年非常重視的發展方向。本次與日本豐前市簽訂備忘錄，雙方將就未來交流活動、提高師生素質等面向，建立長期關係。盼協助會員學校在豐前市設立之國際教育特區中，進行各項跨國教育項目，增加台日雙方學校互訪及學生研修、見學、職場實習的機會，開展華語文教學和師資培育等工作，甚至能夠進一步與日本在地企業對接，有助深化雙方的國際教育和產學合作關係。

由於疫情的關係簽約儀式採線上方式舉行。在我國外交部駐福岡經濟文化辦事處陳忠正處長、教育部技職教育司楊玉惠司長共同見證下，協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥與日本豐前市長後藤元秀，線上同步簽署備忘錄，並互贈「台灣高粱酒」「日本燒酒」紀念禮品，象徵台日友誼長久、如酒醇厚；前教育部長、台灣教育大學系統總校長吳清基，以及日本台灣交流協會台北事務所長官代表、協進會員學校校長及代表等多人均在線上觀禮。

與會協進會員學校代表線上合影，未來將共同深化雙方教育和產學合作。(私立科大校院協進會提供)

後藤元秀市長致詞時表示，非常高興與台灣私立科大校院最重要的溝通平台－協進會共同合作，台灣技職教育基礎深厚扎實，與日本職人精神相符，豐前市會盡最大努力，協助台灣學校在豐前市深化國際教育環境，並提供各項資源促進雙方學校互訪及學生研究、學習、職場實習等各項教育交流，更期待在疫情緩和後，能夠實地前往台灣拜訪協進會及各校。

福岡經濟文化辦事處長陳忠正、技職司長楊玉惠、台灣教育大學系統總校長吳清基等皆肯定協進會對於提升我國技職教育的重要貢獻；簽約儀式結束後，隨即由豐前市府與協進會員學校代表進行座談討論，針對備忘錄簽署的各項跨國教育項目逐一深化與具體化，預期在9月即能開展初步合作計畫，並與所有會員學校參與分享，期能提升優質技職校院辦學特色，強化技專生國際觀及職場競爭力。