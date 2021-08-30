台玻採購100萬支1m1細針注射器 捐贈衛生福利部 17:502021/08/30 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台玻(1802)董事會30日決議，將透過中華民國工商協進會，採購100萬支1m1細針注射器，捐贈衛生福利部。捐贈金額在320萬元。 台玻指出，因1m1細針注射器具有低劑量殘留特性，可使每一瓶新冠疫苗增加10~20%的注射量，增加疫苗接種率，因此透過工商協進會採購100萬支1m1細針注射器，捐贈衛生福利部，以期提高疫苗接種率，使台灣早日恢復正常經濟活動。 廚餘禁令9／1上路 嘉縣祭廚餘套餐罰鍰最低8萬起跳 9月1日禁用廚餘餵豬 蘇貞昌今視察林口養豬場 #台玻 #細針 #注射器 #萬支 #捐贈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日再爆莫德納疫苗摻黑色雜質 沖繩緊急停打 14:592021/08/29 國際 捷克捐3萬劑莫德納疫苗抵台 外交部：患難見真情 20:552021/08/29 政治 李冰冰開價月薪50萬請不到家政婦 面試考1題慘刷20人 12:312021/08/30 娛樂 搭捷運撿到遺失物千萬別侵占 最重可罰1萬5 11:072021/08/30 社會 搶登記BNT 平台塞爆一度當機 04:102021/08/29 焦點要聞 藍喊加購BNT 綠籲別漏接青年族群 04:102021/08/30 焦點要聞 面對開學嚴陣以待 新北提供老師5萬4千支快篩試劑 15:512021/08/30 生活 9／1開學防疫備戰 嘉義市每桌裝隔板、每班設新風換氣系統 13:092021/08/30 生活 嘉縣毛孩健診 為打狂犬病預防針暖身 04:102021/08/30 地方新聞 北市9月底前不辦校外教學 學生可請2周防疫假 17:182021/08/30 生活 禁廚餘養豬還不夠 農民籲政府採購氣簾式小型焚化爐就地焚燒 19:362021/08/29 生活 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 越南供應鏈趨近失控 恐不只沒衣服賣 這產業也超慘 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 5G晶片耗盡？拆解華為手機零組件 日媒曝美比重上升 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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