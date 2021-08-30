台玻(1802)董事會30日決議，將透過中華民國工商協進會，採購100萬支1m1細針注射器，捐贈衛生福利部。捐贈金額在320萬元。

台玻指出，因1m1細針注射器具有低劑量殘留特性，可使每一瓶新冠疫苗增加10~20%的注射量，增加疫苗接種率，因此透過工商協進會採購100萬支1m1細針注射器，捐贈衛生福利部，以期提高疫苗接種率，使台灣早日恢復正常經濟活動。