衛福部長陳時中稱「3＋11非防疫破口」，台北市長柯文哲12日表示，現在追究「3＋11」已不重要，因為奪走800多條人命，還在社區中的潛伏感染源，更讓他戒慎恐懼，政府不需去否認錯誤，要想如何堵住破口、不再發生，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓，這會更重要。

陳時中今天正式對外說「3＋11」不是社區的防疫破口，引發各界譁然。柯文哲晚間在臉書發文指出，現在追究「3＋11」已不重要了，因為奪走800多條人命，還在社區中的潛伏感染源，更讓他戒慎恐懼。

柯文哲強調，政府不需去否認錯誤，要想如何堵住破口、不再發生，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓，這會更重要。

此外，柯文哲分享疫情下的真實人生，住在萬華的一家人，爸爸開計程車，媽媽白天在市場包水餃、晚上再到小吃店洗碗，靠每日的收入扶養兩個還在念書的孩子，原本就不寬裕的一家人，隨著疫情爆發、夜市關閉，更是捉襟見肘。

柯文哲表示，6月爸爸確診住進醫院，媽媽也被匡列隔離，2周解除隔離後，夜市還沒重啟，市場買氣持續低落，不只計程車生意大受影響，媽媽也被迫無薪假，一家人差點連房租都付不出來，最後找上社工幫忙。

他說，今年6月，來北市社會局申請急難救助的有3萬9637件，比起1至5月平均240件，暴增165倍，單月總金額高達1.6億。一家6000到2萬的救助金，2個月才能申請1次，很多人不放在眼裡的救助金，卻可以讓數以萬計，因為疫情掉到貧窮線之下的家庭，暫時得到溫飽。