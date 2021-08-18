台東縣政府上周六（14日）在大武鄉舉辦南迴藝術季開幕儀式，縣府相關局處與參展藝術家、地方藝文人士，近百人餐敘交流，沒有保持防疫距離，沒有隔板，大家坐好坐滿，肩並肩享受美食聊天，台東網友痛批：「如果官方活動連防疫的距離都不用，那現在用隔板、梅花座的餐飲業者，是在用心酸的嗎？」。

南迴藝術季百人並肩餐敘，台東網友痛罵。（翻攝畫面）

國內疫情緩解，縣府上周六重啟南迴藝術季活動，但是看到餐敘照片網友罵聲連連，痛批台東縣府督導不周，委外辦理戶外餐桌活動，竟出現多項違反中央防疫措施的大漏洞。一名台東民眾在臉書「台東大小事」PO出照片，指出縣府辦南迴藝術季很好，但是餐敘時零安全距離真的很扯，從原PO截圖下來的「南迴藝術季臉書專頁」照片上可以看到，近百人一起吃自助餐，自助吧取餐區食物無專人協助夾取，吃飯也沒有梅花座、隔板，桌子一整排擠在一起邊吃邊聊天。

照片曝光後，網友紛紛留言：「沒有梅花座，沒有隔板，沒有1.5公尺，自助吧沒有專人夾取，厲害了」、「很扯耶，至少用個隔板或拉開距離」、「真的就不要有一個確診者」、「防疫破口」。還有網友無奈地說，「這世道州官放火可以，百姓點燈罰款罰死你！」、「梅花座和隔板，在官員來講只是參考用」。

對此，台東縣政府對於當天用餐情形違反防疫規定致歉，原規畫用餐人數是100人以下，對於沒設隔板及座位密度太高確實有疏漏，未完全由專人協助夾取，造成外界觀感不佳，坦承有檢討改進空間，如果受罰願意虛心接受，罰款部分不會用公務預算。

台東縣衛生局表示，從照片影像判斷，最大問題是未保持適當距離，若違規屬實，將以最高額度開罰，最高可罰30萬元。

此外，承辦廠商說，當天原規畫採梅花座，但是來賓太熱情，大家陸陸續續進來，人數大約在防疫的界線100人左右，如果要罰款，他們也願意虛心接受，該罰就罰。