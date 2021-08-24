疫情讓人在家宅太久了，雲門劇場9月份起推出為民眾說舞節目，透過舞者示範和解說，為觀眾重溫《水月》、《白水》、《在路上》和《十三聲》等經典舞作內容。

雲門藝術總監鄭宗龍表示，因為疫情讓雲門在台灣的時間變多了，「經過半年多規劃，推出『來雲門跳舞』，以嶄新的節目內容設計，絢麗的舞台魔幻秀，打破觀眾既定印象。接續舞者示範演出、『說』舞的內容設計，都將帶給大眾對劇場、對舞蹈不同的認識。」

「來雲門跳舞」演出呈現雲門經典作品，包含創辦人林懷民的《水月》、《白水》精華段落，藝術總監鄭宗龍的《在路上》及《十三聲》等精華片段呈現。

開場以舞台懸吊及聲光系統模擬太空艦隊、海底世界等意象的舞台魔幻秀。雲門舞者登場「開箱」職業舞者養成之路，引領觀眾解密舞蹈，示範東西方舞蹈發展對身體訓練的差別，深入淺出上演一部現代舞發展史。

「來雲門跳舞」將從9月25日至11月21日，每月固定一個周末在雲門劇場登場。