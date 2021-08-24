野柳地質公園經營團隊與致理科技大學、瑪鋉漁村文化生活協會將於8月28日舉辦「海廢藝術創作工作坊」。（野柳地質公園提供）

野柳地質公園經營團隊與致理科技大學、瑪鋉漁村文化生活協會將於8月28日舉辦「海廢藝術創作工作坊」。（野柳地質公園提供）

野柳地質公園經營團隊與致理科技大學、瑪鋉漁村文化生活協會將於8月28日舉辦「海廢藝術創作工作坊」。（野柳地質公園提供）

為持續宣傳和實踐環境保護理念，野柳地質公園今年4月24日舉辦之「浮球百人聚繪」廢棄物再利用活動反應熱烈，野柳地質公園經營團隊與致理科技大學、瑪鋉漁村文化生活協會將於8月28日舉辦「海廢藝術創作工作坊」，除門票外，活動免費，歡迎民眾踴躍參加，一起動手化腐朽為神奇。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，野柳岬位於北海岸，每年都有許多從各地隨潮汐而來的海漂物，尤其颱風過後更為龐大，其中不乏塑膠製或難以分解的海洋廢棄物被沖上岸。看著這些海洋廢棄物，使人不禁擔憂廢棄物造成的環境污染，野柳地質公園為這些廢棄物尋找再次利用的可能性，結合海洋廢棄物的環境議題與海漂物素材，創作成為具美學的藝術品。

「海廢藝術創作工作坊」活動時間為8月28日下午1時30分，在園區內的仿真區舉行，每組2至3人團體報名，限額15組，額滿為止，報名參加者僅需購買門票，其餘體驗活動免費，希望透過團體合作方式創造出不同的創意，參與者可將完成作品用來布置野柳漁村，向來訪遊客展示海洋廢棄物經創作所帶來的價值。

野柳地質公園即日起至8月23日止開放民眾報名，如有意願者可電洽野柳地質公園02-24922016或至野柳地質公園官網、粉絲專頁搜尋，因名額有限，依填寫表單先後順序作為受理報名依據，當日活動視天候狀況，若遇雨將移至室內舉辦，歡迎有興趣之民眾一同共襄盛舉！