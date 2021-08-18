資深媒體人周玉蔻昨爆料，其媒體友人陳敏鳳向她轉述，台北市長柯文哲有意參選高雄市長，引發外界熱議。對此，柯文哲18日打趣表示，之後會陸續爆出他要選各縣市的傳聞，等全部出來之後我們在討論。

北市府下午舉行防疫記者會，媒體詢問柯未來有南下競選的規畫嗎？目前高雄市長陳其邁滿意度超過7成，民眾黨推人選有勝算嗎？如果2022真的轉戰高雄、桃園，是否認為能成功拉抬黨內聲量、扮演母雞角色？也詢問柯拜會前立委許榮淑時，為何聊天時沒戴口罩？

對此，柯文哲苦笑說「這是防疫記者會，不是選戰記者會」，也說目前已傳出他要選桃園、高雄市長，之後會陸陸續續傳出本人要選各縣市的傳聞，等到全部出來後再來討論。

至於拜訪許榮淑一事？柯則說，他去拜訪許的時間為中午，其兒子負責台北方舟區塊鏈業務，因此他們都在討論北市網路資料要用區塊鏈認證的問題，因此時間拉比較久，有超過上班時間就會請假。被拍到沒戴口罩則是因為「在吃餅乾」，因為他沒時間吃午餐，沒想到被抓到。