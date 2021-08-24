李姓女騎士在路檢點被警方攔查，呼氣檢測結果酒測值超標，被依公共危險罪送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

新興分局警方24日凌晨在轄區設置路檢點，防制酒駕及交通事故。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興分局警方24日在轄區設置多點路檢站，防制酒駕及交通事故；凌晨時分，1名李姓女騎士被警方攔下，全身飄散濃濃酒味，被測出0.31毫克超過標準值，另1名謝姓男子開車經過路檢點，警方查身分，意外發現謝男是士林地檢署追緝的詐欺通緝犯，2人雙雙被送辦。

新興分局警方24日執行路檢勤務，凌晨0時30分許，40歲的李姓女子騎車沿中山一路南向北行駛，李女疑似發現警方的路檢點，打算右轉駛入玉竹街口時被警方攔下，警方發現李女身上有濃濃酒味，對李女實施呼氣檢測，測出0.31毫克，李女聲稱下班前在店裡喝啤酒，一時貪圖方便騎車回家，沒想到遇警方攔檢，訊後被依公共危險罪送辦。

凌晨1時許，37歲的謝姓男子駕駛自小客車沿中山一路快車道南向北行駛，經過路檢點配合警方查驗身分，警方透過警用電腦查詢，意外查出謝男是士林地檢署發布的詐欺通緝犯；謝男供稱家住北部，南下至友人家工作，未居住在戶籍地，未收到法院的通知書，不知自己變成通緝犯，訊後被警方解送歸案。

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