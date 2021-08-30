鄭姓男子去年12月騎機車行經西門町等紅綠燈時，在機車跨坐雙腿打開，伸長左腿，遭柯姓女子開車駛過輾壓左腳掌，鄭男因對柯女表示不願報警，索討1500元紅包和解。柯女懷疑鄭男是「碰瓷」詐騙，報警處理，台北地檢署認定鄭男是「假車禍，真詐財」，30日依詐欺未遂罪起訴鄭男。

檢警調查，45歲的鄭男去年12月19日下午1時許，騎機車行經西門盯峨嵋街與昆明街口，停紅綠燈時，將機車停在柯女的車輛右前方，並刻意伸長左腿，導致柯女在綠燈後開車行進時，車輪輾壓過鄭的腳掌。

鄭男高喊被撞，柯女聞聲連忙下車查看，打算要報警處理時，鄭男卻低調，表示不願報案追究，只要求柯女給個1500元紅包和解，息事寧人。

但柯女起疑，不願交付1500元，並報警處理，懷疑鄭男以「假車禍」詐騙錢財，提告鄭詐欺罪。警訊時，鄭男否認「碰瓷」詐騙，辯稱不是故意把腳伸很長，只是平常騎重機，習慣性的會將腳打很開。

但檢察官調閱鄭男前科，發現鄭男曾因假車禍詐欺案件被判刑過，懷疑他是故意製作假車禍詐騙，今依詐欺未遂罪起訴鄭男。