國內AZ、莫德納疫苗存貨吃緊，高端疫苗在陸續完成食藥署檢驗封緘作業後，成為另一種選擇。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今首度表態，目前的疫苗接種計畫應該是「第五輪莫德納打完，第六輪就會打高端」。

食藥署目前通過5批高端疫苗審查，累計35.2萬劑，尚有9批檢驗中、8批待補件。最新疫苗意願登記顯示，願意打高端的人數少了1.6萬人，陳時中坦承還會繼續少，因單獨登記高端的只有16多萬人，「這段時間我們打AZ和莫德納，就會少掉一些。」

指揮中心隨後補充，截至6日下午2點35分，意願登記高端疫苗已超過100萬人。

由於第五輪疫苗接種時間為8月11日至8月17日，先前提到「高端可能在八月底開打」，是否意味有兩周空窗期？陳時中表示一定會有啊！先前就說過，會預留時間算清楚疫苗數量，再一次配發。

第五輪疫苗能不能及時到貨，陳時中說：「台灣比我急的大概沒有超過10個人。」他強調自己天天對這事情也很傷腦筋，知道大家很關心，「我的關心跟大家一樣。」