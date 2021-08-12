美國聯邦參議員Tammy Duckworth日前接受訪問時意外透露，美方將贈送台灣400萬劑新冠疫苗，雖然後來經我國外交管道確認後證實應為口誤，但衛福部長陳時中今天表示，也許她心中是有這樣的想法想要促成，我們對此非常感謝。

Tammy Duckworth日前接受訪問時表示，原先美國一開始只打算贈台七十五萬劑疫苗，但現在給的數量卻是遠超過四百萬劑，遭外界解讀美國似乎有意再贈我150萬劑疫苗。

陳時中下午在記者會中也表示，從外交部傳來的正確訊息是，目前沒有這樣的計畫，但陳也說：「她心中恐怕是有這樣的想法，想要促成，可是目前沒有這樣的計畫，我們非常謝謝。」

此外，我國今天將到貨52萬劑自購的AZ疫苗，陳時中指出，原則上新到貨的疫苗還是會依年齡層繼續往下開放，不過相關細節還有待整體劑量討論後決定，後續也還有可能會有一些疫苗要來，如何做適當安排，會整體做考慮。