有鑒於湖南省張家界因為觀光旅遊造成新冠疫情大型傳播的前車之鑑，大陸文化和旅遊部辦公廳印發緊急通知，要求各省市旅行社近日「不得組團前往高中風險地區旅遊」。

通知要求，張家界市文化旅遊廣電體育局要在當地疫情防控指揮部門的領導下，指導魅力湘西劇場及其他文化和旅遊經營場所嚴格落實疫情防控要求，配合相關部門做好後續工作；汲取經驗教訓，舉一反三，堵塞其他疫情防控漏洞，補齊短板。湖南省文化和旅遊廳要加強工作指導，精准調度指揮，督促張家界市採取積極有效的應對措施。

通知要求，緊盯重點領域，嚴格落實疫情防控措施。指導A級景區嚴格落實「限量、預約、錯峰」要求，控制遊客接待上限，確保遊客信息可查詢可追蹤；嚴格落實掃碼登記、測體溫等要求，督促遊客執行好「人與人之間保持一公尺間隔距離」、佩戴口罩等措施。

通知要求，對容易形成人員聚集的項目和場所，強化局部衛生管理和防控措施；嚴格落實人流引導和疏導措施，防止人員瞬時聚集。指導星級飯店嚴格餐具消毒，提倡非接觸式點餐結帳，推薦使用公筷公勺，提醒遊客就餐時保持距離，非就餐時佩戴口罩。

通知要求，指導公共圖書館、劇院等落實主體責任。指導旅行社和在線旅遊企業嚴格執行相關要求，加強風險研判，優化產品供給，強化關鍵環節管理，不得組團前往高中風險地區旅遊，不得開展前往高中風險地區的「機票＋酒店」業務。

通知強調，強化預防預備，不斷提高應急處置能力。修訂完善方案預案，細化實化響應流程、應急措施、處置規範等具體內容。加強與衛生健康、疾控等部門的溝通協調，建立會商通報機制，強化聯防聯控。加強培訓，提升全行業疫情防控工作意識和能力。加強宣傳引導，持續增強遊客防護意識。