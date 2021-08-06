聖暉(5536)第2季合併營收為54.44億元，年增41％，創史上單季新高，主要台灣、東南亞地區客戶無塵室及機電系統整合工程訂單認列，但受到原物料、人力成本及美金兌台幣與人民幣匯率貶值等不利因素影響，歸屬母公司業主淨利3.32億元，年增14％，為歷年單季次高，每股稅後盈餘5.81元。

聖暉第2季聖暉隨著主要客戶專案工期訂單認列而同步提升，其中台灣、東南亞地區訂單需求熱絡，單季台灣、其他(含東南亞)等地區營收比重分別為40％及17％。而第2季來自半導體、電子零組業營收較第1季分別成長49％及64％，占整體營收比重分別達53％及22％。 雖然第2季台灣及東南亞地區雖有新冠肺炎疫情影響，公司加大防疫措施管理，確保客戶專案工程施作訂單工期仍在可控範圍。

總計上半年營收90.2億元，營業利益9.02億元，歸屬於母公司業主淨利5.1億元，每股盈餘8.94元。第3季因疫情因素持謹慎觀察看法，整體施工認列進度仍須持續觀察台灣、東南亞疫情控制情況。