鴻海(2317)董事會通過2021年上半年財報，合併營收2.69兆元、年增達31.16％，歸屬母公司稅後淨利579.41億元、年增達1.32倍，雙創同期新高。每股盈餘（EPS）4.18元，遠優於去年同期1.8元。

以此推算，鴻海第二季合併營收1.35兆元，季增0.32％、年增達19.78％，改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利297.79億元，季增5.74％、年增達30.15％，亦創同期新高，每股盈餘2.15元，優於首季2.03元及去年同期1.65元。

鴻海第二季及上半年「三率三升」，第二季毛利率6.03％、營益率2.4％、淨利率2.2％均優於首季及去年同期，分創近4年、近4年、近6年同期高點。上半年毛利率5.92％、營益率2.23％、淨利率2.15％，均優於去年同期，齊創近4年同期高點。

鴻海先前法說時表示，雖有比較基期高及季節性因素影響，但因市場訂單需求力道持續，預期第二季營收可望大致持平首季、並年增逾15％，實際表現符合預期。

鴻海財務長黃德才表示，第二季營收成長主要受惠智慧型手機需求強勁，有利的產品組合及庫存管理效率轉佳，帶動毛利率提升，配合營業費用控管得宜，使營益率同步提升。董事長劉揚偉表示，第二季獲利表現略優於內部預期。

觀察第二季四大產品線概況，占53％的消費智慧產品原預期季減3～15％、年增逾15％，實際結果大致持平首季、年增逾15％，略優於原先預期預期。占22％的雲端網路產品季增3～15％、年減3～15％，表現符合預期。

占19％的電腦終端產品原預期季減逾15％、年減逾15％，實際結果大致持平首季、年減3～15％，表現優於預期。占6％的元件與其他產品原預期季增逾15％、年增3～15％，實際結果為季增3～15％、與去年同期大致持平，表現遜於預期。