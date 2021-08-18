由於新冠疫情社交管制的鬆綁，刺激了經濟活動，歐元區第二季經濟成長2%，證實了先前的讀數預估。

歐洲統計局周二同時也表示，歐元區19國第二季的就業水準較前一季增加了0.5%；相符合路透的調查預測。

歐元區國內生產總值(GDP)在第二季為季增2%，年增13.6%。去年同期為歐元區經濟面臨新冠傳染病最嚴重的階段。

歐元區此前兩個季度的經濟皆出現下滑，去年第四季跌0.6%，今年第一季跌0.3%。

第二季GDP的成長，也挹注了就業的增長；第二季就業季增0.5%，年增1.8%，該年增數據遠高於1.5%的預期。

研究公司凱投(Capital Economics)分析師Jessica Hinds表示，第三季將繼續強勢成長；Hinds並預期傳染力更強的Delta病毒對歐元區經濟影響有限。

儘管第二季強勁彈升，但歐元區經濟跟2019年同期的水準仍低了3%左右，此與中國和美國的情形不同。

在歐元較大的經濟體中，西班牙和義大利的GDP增幅最大，分別較上一季成長了2.8%和2.7%，證實了此前的預測。義大利是受疫情衝擊最嚴重的國家。

德國和法國成長較為溫和，分別成長1.5%和0.9%。

歐洲統計局將在9月7日發布第二季的GDP最終數據，將包括按照經濟部門劃分的細部資料。