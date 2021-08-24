疫情降級，就業升級！近來疫情衝擊國內就業市場，許多勞工朋友因為企業延後或暫停徵才而減少工作機會，隨著疫情持續降溫，桃園就業職訓服務處桃園就業中心8月26日至27日將依中央流行疫情指揮中心公布之防疫原則，在桃園就業中心辦理現場徵才活動，活動現場落實人流管理與環境消毒安全機制，讓民眾可以安心求職。

桃園就業職訓服務處處長劉玉儀表示，為減少人員移動與公共區域停留時間，桃園就業中心規畫8月26日至27日連續2日在上、下午時段，各邀集3家廠商於現場提供徵才服務，參加廠商有全家便利商店、網路家庭國際資訊股份有限公司等12家服務業及製造業相關廠商，556個職缺，提供最高薪資4萬元，現場還有就服員協助各項就業促進方案說明，讓您輕鬆求職免煩惱。

為保障民眾之健康，將維持人流控管及室內人數限制50人，請洽公民眾配合防治措施，讓求職更安心，穩定工作生活更放心。

桃園就業中心現場徵才場次如下：

一、110年8月26日(星期四)上午9：30-11：30、下午14：00-16：00。

地點：桃園市桃園區南華街92號。

二、110年8月27日(星期五)上午9：30-11：30、下午14：00-16：00。

地點：桃園市桃園區南華街92號。

因應防疫參與活動採實名制，請配合備妥身份證或市民卡，於登記後進入會場，參加徵才活動者請全程配戴口罩，並配合活動現場體溫測量及手部消毒措施。如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行診療休養，請避免參加徵才活動。