新北市蘆洲區一名黎姓男子，為了威脅女友復合，本月17日竟趁女友不在家，以滾燙的熱水澆淋女友飼養的貓咪「茶茶」，造成貓咪大面積燙傷，經搶救11天仍不幸於28日死亡，消息傳出引發社會撻伐，新北市侯友宜也動怒表示，只要證據確鑿，一定嚴懲追究責任，警方已依侵占、動保法將黎男函送法辦，如今黎男被翻出黑歷史曝光。

虐死貓咪「茶茶」的黎男，被網友起底黑歷史。(圖／播攝自臉書)

據悉，涉嫌凌虐「茶茶」致死黎男，現年25歲黎姓，綽號「海海」，有多項毒品前科，平時遊手好閒，無固定正當工作，因為性情暴燥，常與人發生衝突，臉上長出不少吸毒引起的爛痘，臉書封面照雖放上「茶茶」的照片，但行徑卻十分冷血。

黎男原本與女友在蘆洲租屋，兩人因故分手，本月17日再次起爭執，男方見女方奪門而出，希望求復合，豈料，黎男為了逼女友返家，竟對女友所飼養的貓咪「茶茶」痛下毒手，先將貓咪關進貓籠，隨後將滾燙的熱水淋到貓咪身上，還邊拍下影片傳給女友，行徑變態。

黎男的女友見到愛寵遭到虐待，趕緊找上救援志工與警方到場，但黎男不願打開房門，最後在女方同意下，用破壞大門的方式強行入內，卻發現茶茶遭熱水燙傷，在籠中奄奄一息，黎男則淡定地坐在沙發上喝飲料，眾人連忙將「茶茶」送往動物醫院搶救，無奈經11天搶救後，仍於28日宣告不治，警方已將他依侵占、動保法函送法辦等罪嫌函送法辦。

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