「歷史告訴我們，均貧富並不能實現所有人的共同發展，甚至可能使發展陷入停滯不前的境地。」直屬於中國財政部的中國財政科學研究院長劉尚希，談到該如何理解中共中央財經委員會17日提出的促進「共同富裕」時指出，要實現共同富裕就是要實現人的共同發展，人的能力共同提高。

劉尚希接受澎湃新聞專訪表示，共同富裕首先要富裕起來，雖然中國的經濟成就令世界矚目，但目前仍然是世界上最大的發展中國家，人均GDP才剛超過1萬美元。而美國、日本、德國、英國、法國、義大利、加拿大等發達國家，人均GDP都在中國的3倍以上，美國人均GDP更達到6萬美元。

劉尚希提醒，從初次分配、再分配和第三次分配整體上看，稅收不是主要。如果共同富裕主要通過稅收去實現，那就是將財富進行再分配；若過於倚重再分配，則很可能導致稅負加重，發展的動力就會變弱。

同時，如果僅從結果上把收入分配差距縮小，甚至把財富的差距也縮小，但能力的差距沒有縮小的話，進入下一個經濟循環時，這種差距又會再現出來。因此能力的改變與提高是最重要的。實現共同富裕就是要實現人的共同發展，人的能力共同提高。

劉尚希稱，中國現在發展速度已有所下降。「我們在追求高質量發展，也不等於說不要速度，沒有一定的速度我們就停在這兒了。從國際競爭來看，中國與美國等發達國家之間的相對發展速度仍是十分重要的，否則中國就沒有出頭之日。」他並強調，共同富裕首先要富裕起來，不然就是「共同受窮」。

對於共同富裕與中國城鄉差距，他說，根本問題是中國城鄉二元分治結構導致，城鄉之間社會基本權利不平等，公共服務不均等。應讓人口、家庭能自由流動，要讓農民市民化，讓農民進城落戶，享受同城待遇。目前農民作為勞動力進城打工不難，但變為市民有很多障礙，全家落戶很難。城鄉二元分治是妨礙國民能力共同提升的制度。