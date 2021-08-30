台南一名事業成功的男子阿明（化名），父親生病時都是他照顧，沒想到父親過世前，卻立下遺囑將價值4千萬的房地產，全部由大哥繼承，阿明不服訴請遺囑無效，理由是，父親病重時雖請了律師代筆，律師宣讀完內容，但父親僅點頭同意，不符法律程序。台南地院日前判決結果出爐，法官認定阿明父親的「點頭立遺囑」無效，判阿明勝訴。

阿明的父親心知肚明臥病在床時，都是由次子負責照顧，為何立遺囑卻一毛錢都沒留給他？據「ETtoday新聞雲」報導， 阿明的父親心想次子事業成功，生活無虞，但大兒子的經濟情況卻沒有弟弟好，便在過世前2天決定將名下所有不動產，找律師立遺囑全部給長子。

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問題是，當時父親病重無法言語，由律師立完遺囑後，到父親病榻前宣讀，再找來地政士當證人全程錄影，然後再由阿明的父親「點頭」確認，阿明認為，父親都是他在照顧，這樣的遺產分配不合理，立遺囑的程序也不符法律規定，因而訴請遺囑無效。

台南地院指出，雖然有律師等見證人在場，但只用點頭的方式確認遺囑，難免有被其他人左右意思的可能性，且民法規定，非手寫或口述的遺囑都無效，因此判阿明勝訴，其父的遺產應由繼承人共同持有。